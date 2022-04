Più di 570 chili di pescato è stato sequestrato nei giorni scorsi dalla Capitaneria di porto - Guardia costiera di Catania . In particolare, sono stati accertati due illeciti amministrativi per un importo complessivo di 3000 euro al Maas di Catania per mancanza di documenti di tracciabilità. Per questo sono stati sequestrati 357 chili di alaccia e 216 chili di vongole e cozze .

Nel corso delle attività di polizia marittima, i militari hanno sequestrato una rete di circa 500 metri di lunghezza, calata abusivamente all’interno del porto di Catania. In particolare, per quest’ultima violazione, con riguardo agli aspetti legati anche alla sicurezza della navigazione delle unità navali in ingresso e uscita dal porto catanese, sono in corso le attività di polizia giudiziaria per individuare i responsabili e denunciarli all'autorità giudiziaria competente.