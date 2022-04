«Ha voluto inviarci il massimo della prova ». Si scherza, ma non troppo, al tribunale di Catania . Dove ieri un testimone , per giustificare la sua assenza, ha deciso di inviare, oltre al certificato che attesta la positività al Covid , anche il tampone salivare con tanto di virus . Uno speciale plico consegnato attraverso un delegato dell'uomo. «Quando il fascicolo è arrivato in aula davanti al giudice, nessuno di noi poteva credere ai propri occhi - racconta a MeridioNews l'avvocato che lo aveva inserito nella lista dei teste - Non ci era mai successo prima ».

Un allegato che, dopo lo stupore generale, ha destato anche un minimo di preoccupazione e imbarazzo. «Dopo avere realizzato che oltre al certificato c'era anche l'involucro con dentro il tampone risultato positivo al coronavirus ci siamo un attimo allarmati - continua il legale - ma poi abbiamo deciso di prenderla con ilarità». Esclusa l'ipotesi che si potesse trattare di un attentato alla salute di avvocati, giudice e corte, «abbiamo subito capito che è stato un gesto dettato più che altro da leggerezza, superficialità e anche un pizzico di ignoranza». In ogni caso, non un'azione che nascondeva un particolare intento.

L'udienza è stata rinviata e il teste verrà comunque sentito in un altro momento, appena guarito. «Il fascicolo, intanto, è in quarantena», dice l'avvocato tra il serio e il faceto. Perché, in ogni caso, il tampone rimane allegato: una volta arrivato in cancelleria, infatti, entra a fare parte a tutti gli effetti del processo. «Adesso - continua il legale al nostro giornale - solo un provvedimento del giudice può decidere di eliminare l'atto». Un passaggio burocratico necessario davanti all'eccessiva solerzia del testimone. «Diciamo che sarebbe bastato decisamente meno. Se fosse andato a estrarre un molare, ci avrebbe mandato il dente? E non voglio pensare a cosa sarebbe potuto accadere se il teste avesse dovuto giustificare la propria assenza a causa di un esame delle urine», conclude ridendo l'avvocato.