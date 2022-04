Un magistrato catanese giudicherà i crimini di guerra commessi da Vladimir Putin . Il giudice Rosario Salvatore Aitala fa parte del collegio di togati della Corte penale internazionale ed è stato scelto per occuparsi della guerra in Ucraina , assieme a Antoine Kesia-Mbe Mindua (Repubblica democratica del Congo) e Tomoko Akane (Giappone).

Un magistrato catanese giudicherà i crimini di guerra commessi da Vladimir Putin. Il giudice Rosario Salvatore Aitala fa parte del collegio di togati della Corte penale internazionale ed è stato scelto per occuparsi della guerra in Ucraina, assieme a Antoine Kesia-Mbe Mindua (Repubblica democratica del Congo) e Tomoko Akane (Giappone).

Nato a Catania nel settembre del 1967, è nello stesso capoluogo etneo che il magistrato, dopo la laurea in Giurisprudenza, ha frequentato anche un corso di Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo-tributario. Dalla Sicilia si è poi spostato a Roma dove si è specializzato in Protezione internazionale dei diritti umani (nell'Università di Tor Vergata) e in Stato di diritto e Ricostruzione civile dei Paesi in stato di crisi (in Finlandia). All'Istituto universitario europeo ha conseguito il diploma in Diritto penale internazionale. Aitala è stato eletto all’Onu in qualità di giudice della Corte penale internazionale nel 2017.

L'ex funzionario di polizia, adesso insegna proprio Diritto internazionale all'Università Luiss a Roma. «Il diritto internazionale - ha scritto nel suo ultimo libro pubblicato nel 2021 con il titolo Diritto internazionale penale - è un modo di guardare il mondo» e diventare «testimoni di crimini che invocano giustizia». Crimini che il procuratore capo della Corte Penale internazionale Karim Khan ha voluto toccare con mano andando in visita a Bucha, la città simbolo dell'invasione russa, dove sono stati massacrati anche civili. «L'Ucraina è una scena del crimine - sono state le sue parole - Siamo qui per arrivare alla verità».

Ed è certo che, al momento, non manca il materiale per le indagini: arrivano infatti migliaia di segnalazioni provenienti dalle procure locali ucraine attraverso l'apposito sito in attesa di un esame che potrebbe richiedere mesi. Il primo passo verso la ricerca della verità è arrivato da Vienna, con la presentazione del rapporto ufficiale dell'Osce, l'organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa.