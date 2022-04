Un'area pedonale controllata elettronicamente. È quella che parte da oggi nel borghetto marinaro del capoluogo etneo di San Giovanni li Cuti. Da oggi fino al prossimo 14 maggio ci sarà un periodo di prova, in cui il servizio sarà operativo ma servirà da rodaggio. I tratti controllati, come specificato nell’ordinanza comunale, sono quelli situati all’altezza del viale Ruggero di Lauria (nei pressi del civico n.18, lato Est, all’incrocio con via San Giovanni Li Cuti) e all’altezza della piazza del Tricolore (carreggiata Sud, lato Sud, all’incrocio con via San Giovanni Li Cuti).

Un'area pedonale controllata elettronicamente. È quella che parte da oggi nel borghetto marinaro del capoluogo etneo di San Giovanni li Cuti. Da oggi fino al prossimo 14 maggio ci sarà un periodo di prova, in cui il servizio sarà operativo ma servirà da rodaggio. I tratti controllati, come specificato nell’ordinanza comunale, sono quelli situati all’altezza del viale Ruggero di Lauria (nei pressi del civico n.18, lato Est, all’incrocio con via San Giovanni Li Cuti) e all’altezza della piazza del Tricolore (carreggiata Sud, lato Sud, all’incrocio con via San Giovanni Li Cuti).

Due telecamere sono state posizionate in questi tratti e sono visionate costantemente dal Comando della polizia municipale, che avrà il compito di controllare e sanzionare eventuali trasgressori. Gli agenti di polizia municipale, inoltre, presidieranno costantemente l’area pedonale. Il periodo di pre-esercizio servirà anche a scopo informativo, per dare il tempo a quanti ne hanno diritto (tra questi: residenti, operatori commerciali per il carico e lo scarico merci, detentori di contratti d’affitto o di garage), per richiedere il pass digitale (o de-materializzato e comunque non più cartaceo). L'operazione si può eseguire eseguire collegandosi al sito Internet dell’AMTS, nell'area Permessi, seguendo le istruzioni dettate dalla piattaforma web e accreditandosi nella White List. Compito dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania Spa è, infatti, è quello di verificare quanti hanno diritto al pass.

Anche le operazioni di carico e scarico merci a fini commerciali saranno consentite con l’ingresso e l’uscita di mezzi, ma solo in determinate fasce orarie della giornata e sempre previo accreditamento sulla piattaforma web dell’AMTS. Il periodo di pre-esercizio terminerà il 15 maggio 2022, a partire dalla quale data multe e sanzioni saranno attivate. San Giovanni Li Cuti è, dunque, solo la prima di numerose zone catanesi che costituiranno le Ztl (Zone a traffico limitato) e Ap, tra cui sono previste anche piazza Duomo, piazza Università e via Etnea, dove appunto verranno attivati i varchi elettronici.