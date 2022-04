«Non è un addio ma un arrivederci in altra sede, quella di via Pasubio 19». Il commissario Pino Liberti, saluta con una piccola cerimonia la chiusura dell’hub vaccinale di via Forcile, a Catania. Un pensiero anche alla compianta coordinatrice Emma Pulvirenti, scomparsa un anno fa, e che «ha contribuito a realizzare tutto questo», spiega il medico. In sua memoria un minuto di silenzio e un lungo applauso. Disposta anche la chiusura del punto vaccinale a Bronte e Sant'Agata Li Battiati.