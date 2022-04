« Dietro ogni angolo c'è lo schifo ». La segnalazione di un lettore a MeridioNews sottolinea le condizioni di degrado del parco Gioeni , dove dietro alla fitta vegetazione si trovano rifiuti di ogni genere. Tra le sterpaglie si notano pure fazzoletti e preservativi. «È pieno di profilattici - commenta chi ha segnalato la questione alla nostra testata -, una vergogna infinita sotto gli occhi di tutti ». Il parco, in attesa della riqualificazione che prevede la realizzazione di un'area attrezzata per lo sport e il tempo libero , come risultato della democrazia partecipata, deve fare perennemente i conti con il degrado.

Cumuli di rifiuti invadono le zone verdi non molto distanti dal vialetto principale e, addentrandosi dentro il parco, si possono notare anche alcuni materassi. «Il vialetto viene percorso da famiglie con bambini - continua il lettore - e si incontrano personaggi di ogni tipo». Uno dei più grandi polmoni verdi della città versa da anni in queste condizioni. Basti pensare allo stato in cui si trova l'acquedotto romano, le cui condizioni non permettono neanche di renderlo visitabile dai turisti.

Come annunciato dall'amministrazione comunale in occasione del taglio del nastro del parco giochi inclusivo di villa Pacini, il parco dovrebbe essere riqualificato. Lo spazio verde avrà nuovi attrezzi ludici per bambini, portando a dieci il numero complessivo delle nuove realizzazioni di spazi gioco che gradualmente, entro l'estate, sorgeranno in tutte le zone della città.