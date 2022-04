Il lavoro non sarebbe stato consegnato a fronte d i una somma di denaro data in anticipo . Tanto sarebbe bastato a un 22enne per scagliars i contro una coppia, padre e figlio di Adrano , uno dei due è carrozziere di professione - poi traportati all'ospedale, dove gli sono state riscontrate ferite in diverse parti del corpo. Uno ha riportato un a frattura incompleta della costa anteriore sinistra, diverse escoriazioni alle dita della mano sinistra con conseguente perdita di sangue, mentre l’altro js avuto traumi cervicali e addominali nonché una ferita lacero contusa al cranio.

Il lavoro non sarebbe stato consegnato a fronte di una somma di denaro data in anticipo. Tanto sarebbe bastato a un 22enne per scagliarsi contro una coppia, padre e figlio di Adrano, uno dei due è carrozziere di professione - poi traportati all'ospedale, dove gli sono state riscontrate ferite in diverse parti del corpo. Uno ha riportato una frattura incompleta della costa anteriore sinistra, diverse escoriazioni alle dita della mano sinistra con conseguente perdita di sangue, mentre l’altro js avuto traumi cervicali e addominali nonché una ferita lacero contusa al cranio.

A causare tutto ciò sarebbe stata una rissa avvenuta un momento prima e che è stata sedata dai poliziotti giunti sul posto. Padre e figlio hanno raccontato di essere stati aggrediti dal 22enne, che protestava per la mancata riparazione del paraurti della sua autovettura, che uno dei due aggrediti avrebbe dovuto eseguire. L’aggressore avrebbe, in un primo momento, cercato di accedere all’interno del garage privato dei due, per poi aggredirli, utilizzando anche delle forbici scolastiche. Il responsabile è stato denunciato per il reato di lesioni personali.