In cerca di alcuni pezzi di un motorino per tentare di riparare lo scooter del genitore incidentato il giorno prima. Questo quanto raccontato da uno dei due giovani di 16 e 17 anni sorpresi in Corso Italia mentre tentavano di rubare dei pezzi di carrozzeria da uno scooter parcheggiato.

In cerca di alcuni pezzi di un motorino per tentare di riparare lo scooter del genitore incidentato il giorno prima. Questo quanto raccontato da uno dei due giovani di 16 e 17 anni sorpresi in Corso Italia mentre tentavano di rubare dei pezzi di carrozzeria da uno scooter parcheggiato.

Quando sono stati scoperti dagli agenti, i due minorenni hanno tentato la fuga: uno è stato bloccato, mentre l'altro era riuscito a dileguarsi a bordo del suo motorino per poi essere preso poco dopo. Quest'ultimo, oltre per furto aggravato in concorso, adesso è accusato di resistenza a pubblico ufficiale.