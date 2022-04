Era atteso per settembre 2021, ma sul blocco delle opere da più di tre mesi nel Campo Scuola di via Angelo Finocchiaro, nel quartiere Picanello, hanno influito diversi fattori. Che, messi in fila uno dietro l'altro, hanno rischiato di fare diventare un vero e proprio caso la questione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo. Lo scorso anno, la tanto attesa consegna dell'impianto di atletica leggera messo a nuovo non c'è stata . A questa si è aggiunto il fallimento, dopo la morte improvvisa del titolare, della ditta che stava eseguendo le opere.

Era atteso per settembre 2021, ma sul blocco delle opere da più di tre mesi nel Campo Scuola di via Angelo Finocchiaro, nel quartiere Picanello, hanno influito diversi fattori. Che, messi in fila uno dietro l'altro, hanno rischiato di fare diventare un vero e proprio caso la questione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo. Lo scorso anno, la tanto attesa consegna dell'impianto di atletica leggera messo a nuovo non c'è stata. A questa si è aggiunto il fallimento, dopo la morte improvvisa del titolare, della ditta che stava eseguendo le opere.

Adesso, dopo il lungo periodo in cui il cantiere è rimasto fermo, sulla vicenda sembra essere arrivata una svolta. Come annunciato a MeridioNews dall'assessore agli Impianti sportivi Sergio Parisi, in queste ore è arrivata la risposta di una ditta presente in graduatoria «che completerà i lavori - afferma l'assessore del capoluogo etneo - Abbiamo atteso, l'impresa seconda classificata non ha dato disponibilità, così abbiamo proceduto per scorrimento e, proprio ieri, abbiamo ricevuto la disponibilità via pec. In queste ore abbiamo fatto un sopralluogo con la nuova ditta incaricata».

Adesso, da quanto afferma Parisi, i lavori potranno riprendere «entro un mese - precisa - Si tratta di evadere le pratiche burocratiche. Poi si potrà iniziare e cercheremo di procedere velocemente verso il completamento. Sostanzialmente manca un 20 per cento per completare l'opera. La pista è pronta: mancano le strisce, poi c'è da rifinire la tribuna». Questi i lavori che dovrebbero impiegare più tempo, ma l'assessore è fiducioso sul fatto che sicuramente quest'anno l'impianto sarà fruibile agli sportivi e appassionati di atletica.

«Una volta iniziati, si prevede che i lavori siano completati in 90 giorni. Seguiamo con interesse lo svolgimento dei lavori. Su questo e sugli altri impianti sportivi come Nesima e il PalaCatania siamo andati spediti per imprimere una vera e propria svolta che in altri anni non c'era stata». Nel frattempo, mentre il cantiere è rimasto chiuso ha subito anche un furto dei vecchi ostacoli all'interno dell'impianto. «Il Comune ha sporto una denuncia - fa sapere Parisi - Stiamo parlando chiaramente di elementi vecchissimi. Il servizio di guardiania appartiene ancora alla ditta precedente e sarà riattivato con la subentrante. Da parte nostra cercheremo di monitorare il cantiere».