Due pusher sono stati arrestati nei giorni scorsi a Catania. Si tratta del 34enne L.G.D. e del 46enne V.D.B. Il primo è stato fermato dalla polizia nel rione San Cristoforo, dove è stato trovato in possesso di 57 involucri contenenti cocaina. La sostanza stupefacente era stata nascosta in un vano ricavato all'interno di una sedia di legno.

Il secondo arresto è avvenuto invece nel quartiere San Giovanni Galermo. Il 46enne è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, alla fine della quale gli agenti hanno portati via circa 250 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi e in parte no. Sequestrati materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.