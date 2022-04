Circa 250 clienti per una serata danzante in un locale che non aveva ricevuto l'ok dalla commissione tecnica per essere trasformato in sala da ballo. A staccare la musica, la notte scorsa ad Aci Catena , sono stati gli agenti della squadra amministrativa della questura di Catania.

Circa 250 clienti per una serata danzante in un locale che non aveva ricevuto l'ok dalla commissione tecnica per essere trasformato in sala da ballo. A staccare la musica, la notte scorsa ad Aci Catena, sono stati gli agenti della squadra amministrativa della questura di Catania.

Il responsabile, titolare di quello che risulta essere un pub, è stato denunciato e multato per 400 euro per mancato uso delle mascherine da parte del personale. Mentre i locali sono stati posti sotto sequestro. Dal sopralluogo sono emerse anche le condizioni del tetto precarie, in parte risultato puntellato.