Momenti di paura la notte scorsa per i residenti di un immobile sito in via Vittorio Emanuele Orlando ad Aci Castello. Un incendio ha distrutto una tettoia in legno utilizzata come ricovero di autovetture e mezzi a due ruote, struttura che si trovava all’interno dell’area perimetrale dell’edificio. Non del tutto chiare le cause del rogo, potrebbe essersi trattato di un cortocircuito a uno dei mezzi in sosta mentre i proprietari hanno escluso l'utilizzo di un barbecue presente nelle vicinanze.