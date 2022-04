Ferito a colpi di pistola nell'abitazion e in cui stava scontando i domiciliari per questioni di droga. È successo a Catania, dove un 38enne è stato colpito alle gambe dopo essere stato richiamato da qualcuno mentre era nella sua casa di via Santo Cantone. L'uomo è stato trasferito in ospedale, dove è stato medicato e poi dimesso.

Sui fatti indagano i carabinieri della compagnia di Fontanarossa. Al momento la pista privilegiata dal Comando provinciale è quella di un possibile avvertimento. Sui fatti è stata aperta un'inchiesta. Interrogato, l'uomo ha detto di non aver riconosciuto chi gli ha sparato e di non sapere il motivo per cui sia stato ferito.