Secondo incidente in meno di tre settimane sulla strada provinciale che collega Belpasso a Camporotondo Etneo. Ancora una volta ad avere la peggio è stato un pedone. Stavolta si tratta di un operaio di una ditta che stava lavorando alla scerbatura del ciglio della carreggiata. L'incidente è avvenuto prima delle 9, in un tratto rettilineo a poche centinaia di metri dal punto in cui l'1 aprile rimase ferita una donna.

Stando alle prime ricostruzioni, l'operaio si trovava all'interno della carreggiata per agevolare la manovra di un collega a bordo di un piccolo bobcat. In quel momento, è arrivata in direzione di Belpasso un'automobile - una Fiat Panda di colore giallo che lo ha colpito in pieno da dietro. A guidare la vettura sarebbe stato un anziano, rimasto visibilmente scosso dall'accaduto.

Il ferito è rimasto fermo sull'asfalto fino all'arrivo dell'ambulanza. Ai sanitari ha detto di sentire dolore alla schiena. Il personale del 118 lo ha preso in carico ed è ripartito, in direzione di uno dei Pronto soccorso della provincia, intorno alle 9.20. Fino a quel momento sul posto non era arrivato nessun corpo di polizia per effettuare i rilievi.