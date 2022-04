Sono state denunciate 49 persone per il reato di false attestazioni finalizzate alla percezione indebita del reddito di cittadinanza da parte dei carabinieri di Calatabiano. Nell'ambito delle indagini sono state esaminate le posizioni di oltre 400 percettori che, nei casi in questione, hanno evidenziato omissioni e imprecisioni anagrafiche dello stesso beneficiario o di componenti del proprio nucleo familiare nelle attestazioni prodotte a corredo della richiesta, per alterare l'indice Isee, così da potere consentire la concessione del reddito di cittadinanza o la sua fruizione con una somma di denaro maggiorata.

Nella maggior parte dei casi sarebbe stata attestata la falsa residenza nel Comune di Calatabiano mentre, in dieci dei casi di richiedenti provenienti da uno stato estero, è stata invece falsamente dichiarata la permanenza da almeno un decennio nel territorio nazionale italiano. Inoltre è stata riscontrata la mancata dichiarazione di provvedimenti cautelari da parte di un beneficiario agli arresti domiciliari per reati legati alle sostanze stupefacenti e, in un altro caso, della detenzione in carcere sofferta da un figlio che, in uno dei casi, aveva agevolato la commissione di reati a beneficio di un'organizzazione criminale di tipo mafioso.

Nella loro globalità le singole fruizioni delle somme di denaro, al momento della verifica da parte dei Carabinieri, hanno causato un danno all'erario di circa 350mila euro. Le operazioni hanno consentito negli ultimi 12 mesi di acquisire elementi indiziari sul conto di oltre 200 persone che, con false attestazioni, hanno indebitamente beneficiato delle somme di denaro pubblico per un ammontare complessivo di circa un milione e 500mila euro.