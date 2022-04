Due 50enni sono stati denunciati dai carabinieri a Catania perché sorpresi a trasportare in auto 30 tartarughe della specie protetta Testudo Hermani delle quali non hanno provato la regolare detenzione e attrezzi agricoli dei quali non hanno saputo spiegare la provenienza. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria gli animali sono stati affidati alle cure di un incaricato del Centro faunistico venatorio di Catania.