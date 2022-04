Prima ha cercato di evitare il controllo della polizia sostenendo di non avere notato la pattuglia, poi ha provato a spiegare che la busta tenuta in auto era stata presa da un cassonetto ma senza avervi mai guardato all'interno. La finzione non è bastata però per evitargli l'arresto, dopo che gli agenti hanno appurato che l'uomo stava trasportando 820 grammi di cocaina.