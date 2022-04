Erre come rotonda e riqualificazione . Il Comune di Catania continua con la stagione delle sponsorizzazioni che prevede di affidare ai privati aree verdi, rotatorie e arredi urbani . L'ultimo progetto in ordine di tempo è quello che riguarda una rotonda tra viale Nitta e viale Bonaventura , al villaggio Zia Lisa . Un'area di proprietà di palazzo degli Elefanti, davanti all'istituto comprensivo Angelo Musco, di circa 700 metri quadrati . Il valore economico dell'avviso pubblicato nei giorni scorsi ammonta a 18mila euro . Somma che riguarda la stima delle seguenti voci: « Decespugliamento e pulizia del terreno, sistemazione del cordolo perimetrale della zona, integrazione delle piante già presenti della macchia mediterranea resistenti alla siccità, irrigazione di mantenimento e di supporto ai fine dell'attecchimento», si legge nel documento firmato dal direttore del Gabinetto del sindaco Giuseppe Ferraro .

Chi si aggiudicherà la manutenzione, come avviene sempre in operazioni di questo tipo, otterrà la possibilità di farsi pubblicità grazie alla «collocazione di piccoli cartelli pubblicitari. Legando l'immagine a un'iniziativa che, oltre a recare vantaggio alla collettività è sicuramente efficace in termini di comunicazione». La proposta può essere presentata da soggetti privati, associazioni e imprese purché non abbiano «situazioni di conflitto d'interesse con con l'attività pubblica».

Le proposte possono essere presentate entro il 10 maggio al protocollo generale del Comune etneo. Successivamente il municipio valuterà i progetti stabilendo un punteggio massimo di 100 punti considerando il «valore tecnico ed estetico degli interventi manutentivi, la metodologia e la cronologia del programma e l'offerta integrativa-migliorativa». Assegnata la sponsorizzazione, l'ente o il soggetto privato avranno 45 giorni di tempo per realizzare la proposta. L'affidamento, invece, avrà una durata di due anni rinnovabili per dodici mesi. A marzo dello scorso anno il Comune aveva affidato la manutenzione dell'arredo urbano di piazza Risorgimento, per un valore di 110mila euro, alla Lidl, catena europea di supermercati di origine tedesca.