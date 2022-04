Un grave incidente che ha coinvolto quattro autovetture si è verificato intorno alle 17.15 lungo la Tangenziale ovest di Catania all'altezza dello svincolo Paesi etnei. Al momento, nel tratto interessato dal sinistro, si sono formate lunghe code di diversi chilometri in direzione Messina. Uscita obbligatoria svincolo Catania centro.

Le cause che hanno portato all'impatto tra le quattro macchine sono ancora da chiarire. Non si hanno notizie sulle condizioni di salute delle persone che erano a bordo dei mezzi. Ma sul posto sono già arrivate diverse ambulanze. Intervenuti nel luogo dell'incidente anche gli agenti della Polstrada di Catania e i pompieri del distaccamento Nord. Sul posto anche le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.