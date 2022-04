Il Tribunale dei minorenni etneo e Save the Children stipuleranno un accordo per accogliere i minori non accompagnati arrivati nel Catanese dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino. Il protocollo d'intesa riguarderà, oltre ai bambini in fuga dall'Ucraina, tutti i minorenni migranti non accompagnati presenti sul territorio, i bambini e gli adolescenti residenti a Catania che vivono in contesti di povertà educativa.

Il Tribunale dei minorenni etneo e Save the Children stipuleranno un accordo per accogliere i minori non accompagnati arrivati nel Catanese dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino. Il protocollo d'intesa riguarderà, oltre ai bambini in fuga dall'Ucraina, tutti i minorenni migranti non accompagnati presenti sul territorio, i bambini e gli adolescenti residenti a Catania che vivono in contesti di povertà educativa.

L'accordo, il primo del genere in Italia, sarà siglato domani dal presidente del Tribunale dei Minorenni Roberto Di Bella e dalla direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children, Raffaela Milano, in via Raimondo Franchetti 62.