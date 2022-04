Luca Bianchini arriva in Sicilia col suo ultimo romanzo dal titolo Le mogli hanno sempre ragione , scritto durante il lockdown. Lo scrittore torinese presenterà il romanzo venerdì 22 aprile alle 18.30 alla libreria Ubik del centro commerciale I portali di San Giovanni la Punta . A curare il dibattito sarà il gruppo Rmb , con il giornalista di MeridioNews Carmelo Lombardo. Bianchini, che ha debuttato nel 2003 con il romanzo Instant Love, è una delle voci di Rai Radio 2. Nella sua bibliografia spicca anche Lo giuro, biografia ufficiale di Eros Ramazzotti. Adesso la penna di Bianchini torna a narrare le vicende che hanno come sfondo Polignano a Mare .

Luca Bianchini arriva in Sicilia col suo ultimo romanzo dal titolo Le mogli hanno sempre ragione, scritto durante il lockdown. Lo scrittore torinese presenterà il romanzo venerdì 22 aprile alle 18.30 alla libreria Ubik del centro commerciale I portali di San Giovanni la Punta. A curare il dibattito sarà il gruppo Rmb, con il giornalista di MeridioNews Carmelo Lombardo. Bianchini, che ha debuttato nel 2003 con il romanzo Instant Love, è una delle voci di Rai Radio 2. Nella sua bibliografia spicca anche Lo giuro, biografia ufficiale di Eros Ramazzotti. Adesso la penna di Bianchini torna a narrare le vicende che hanno come sfondo Polignano a Mare.

La località marittima pugliese farà ancora da sfondo alle storie della famiglia Scagliusi, protagonista dei precedenti Io che amo solo te, La cena di Natale di «Io che amo solo te» e Baci da Polignano. Al filone della commedia che lega gli altri romanzi, in Le mogli hanno sempre ragione Bianchini si cimenta in un giallo, che toccherà risolvere a Gino Clemente, maresciallo in attesa di andare in pensione, con la passione per la parmigiana e il karaoke. Clemente è tornato a Polignano dopo anni trascorsi lontano dal paese d'origine. Un mistero che tiene in apprensione Polignano e si aggiungerà all'intreccio delle vite vivaci e sentimentali personaggi raccontati da Bianchini.