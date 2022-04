Colto sul fatto, ha provato a scappare a bordo di una Smart, per poi essere individuato e arrestato dalla polizia. Protagonista un uomo di 52, che adesso è accusato di furto aggravato. Nella mattinata di ieri, in viale Ulisse, mentre un corriere scaricava della merce da un autocarro, ha approfittato di un momento di distrazione dell’autista, ha tentato di rubare alcuni pacchi ancora imballati.

La volante del Commissariato, ricevuta la nota radio del tentato furto, si è messa alla ricerca dell'uomo, riuscendo poco dopo a intercettarlo e a bloccarlo. La perquisizione, effettuata sull’auto del malvivente, consentiva tra l’altro di recuperare delle merce ancora inscatolata, rubata nel corso della mattinata a un altro corriere, un jammer utilizzato per neutralizzare il segnale radio di chiusura della portiere delle auto e uno spadino utilizzato per forzare le serrature. Pertanto, l’uomo è stato tratto in arresto e la merce trafugata restituita al corriere. Al fine di evitare la reiterazione dei reati, l’autorità giudiziaria, convalidato l’arresto, ha disposto l’applicazione della misura cautelare del braccialetto elettronico.