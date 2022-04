Giornata difficile oggi per tutti gli automobilisti che hanno transitato lungo la statale 284 (Paternò-Randazzo) per una serie di rallentamenti oppure deviazioni su strade secondarie, registratesi nel tratto di statale ricadente nel territorio di Paternò, non lontano dallo svincolo Scalilli per le operazioni di taratura degli autovelox sul tratto stradale. In sostanza si tratta della zona in cui è stato piazzato uno degli autovelox che sono stati programmati nel corso delle riunioni che si sono tenute, in un recente passato, in Prefettura con l’obiettivo di mettere un freno agli incidenti spesso mortali che si sono verificati e che continuano a registrarsi sulle statali 284 e 121 (Paternò-Catania ).

Allo stato attuale sulla Paternò – Randazzo - la strada statale 284 - sono piazzati tre misuratori di velocità, tutti operativi, ricadenti a Paternò(limite velocità 90 chilometri orari), a Biancavilla e Adrano(in questo caso in entrambi i casi il limite di velocità fissato è di 70 chilometri orari). Disagi al traffico provocati dalle operazioni di taratura realizzate dall’azienda specializzata in questo tipo di attività. A coordinare le operazioni la polizia municipale di Paternò. La taratura è una sorta di revisione degli apparecchi elettronici per verificarne la loro regolare funzionalità, che viene realizzata con cadenza periodica. «Il tutto è stato fatto in massima sicurezza per tutti gli operatori e automobilisti- ha detto a Meridionews Antonino La Spina, comandante della polizia municipale di Paternò- Taratura effettuata a diverse velocità, ma anche a velocità oltre il limite di 90 chilometri orari». Durante le operazioni di taratura, iniziate in mattinata, i vigili urbani hanno regolarizzato il transito veicolare sulla statale: sia pure per pochi minuti la municipale ha bloccato il traffico, contemporaneamente, in entrambe le direzioni di marcia, deviandolo di conseguenza su strade secondarie. Gli automobilisti che arrivavano da Adrano dovevano uscire allo svincolo Scalilli; quelli che sopraggiungevano da Catania dovevano lasciare la 284 e immettersi nello svincolo in direzione Belpasso-Ragalna. Altre volte il traffico veicolare è stato bloccato in modo alternato. Le operazioni di taratura all’autovelox di contrada Scalili sono stata ultimate nel pomeriggio di oggi.

«L’autovelox è operativo dallo scorso 15 ottobre – ha sottolineato il comandante La Spina- L’obiettivo è quello di prevenire eventuali incidenti. Moderare la velocità è un ottimo viatico. Fino adesso sono state elevate circa 4000 multe. Si tratta di dati aggiornati allo scorso 31 marzo». Nel tratto di Scalilli finito sotto l’occhio del misuratore di velocità per chi supera i 90 chilometri orari sono previste determinante sanzioni. In particolare fino a 10 chilometri orari oltre il limite è prevista una multa di 42 euro. Da 10 chilometri orari fino a 40 chilometri orari oltre il limite è prevista una decurtazione di 3 punti dalla patente di guida e una multa di 153 euro. Ed ancora da 40 km/h fino a 60 km/h oltre il limite è soggetto alla decurtazione di 6 punti dalla patente di guida, multa di 543 euro e sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Infine oltre 60 chilometro orari oltre il limite decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, multa di 845 euro e sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi.