Il personale della polizia amministrativa e gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno sequestrato un circolo di padel a Catania. La struttura, pur essendo attiva dal 2017 e tra le prime a introdurre la disciplina in provincia, è risultata del tutto abusiva. Il titolare, infatti, non avrebbe ottenuto le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.

Dai controlli è emerso anche che i gestori non rilasciavano ricevute fiscali per i servizi resi, impedendo dunque il tracciamento dei pagamenti da parte dei clienti. I sigilli sono stati apposta anche a un'area adiacente al circolo e utilizzata come parcheggio. Gli agenti hanno disposto anche la sanzione derivante dal mancato uso delle mascherine da parte di due dipendenti. Le multe elevate nel complesso ammontano a circa novemila euro.