È tutto pronto per la terza edizione del Catania Book Festival. Tra le novità della Fiera internazionale del libro e della cultura, che si terrà a Catania dal 6 all’8 maggio al complesso fieristico Le Ciminiere di Viale Africa, c'è anche un focus tutto dedicato al mondo del giornalismo. Sabato pomeriggio l'ospite d'onore sarà il direttore de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez che presenterà il libro Mani pulite. La vera storia di cui è coautore insieme a Gianni Barbacetto e Marco Travaglio. A moderare l'incontro sarà la direttrice di MeridioNews Claudia Campese.

Matteo Messina Denaro, latitante di Stato è il titolo del libro-inchiesta del giornalista e videomaker Marco Bova. A parlarne insieme a lui, durante l'incontro in programma per la sera di venerdì 6 maggio sarà anche il magistrato Sebastiano Ardita. Il dibattito sarà moderato dal giornalista de I Siciliani giovani Matteo Iannitti. Per domenica pomeriggio è invece l'appuntamento per discutere di Sociability. Come i social stanno cambiando il nostro modo di informarci e fare attivismo. A parlarne sarà l'autore Francesco Oggiano, il giornalista che è uno dei volti e soci di Will Italia, il progetto di informazione sui social. A moderare la presentazione sarà Claudia Cantale.