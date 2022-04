Una sanzione da 3400 euro è stata elevata alla ditta incaricata delle opere di demolizione dell'ex ospedale Santa Marta . Durante i controlli dei carabinieri di piazza Dante e del nucleo ispettorato del lavoro sono state trovate delle irregolarità . In particolare, i militari hanno accertato che il ponteggio non era inidoneo e non sarebbe stata garantita la viabilità dei lavoratori e dei mezzi di cantiere in modo indipendente.

Una sanzione da 3400 euro è stata elevata alla ditta incaricata delle opere di demolizione dell'ex ospedale Santa Marta. Durante i controlli dei carabinieri di piazza Dante e del nucleo ispettorato del lavoro sono state trovate delle irregolarità. In particolare, i militari hanno accertato che il ponteggio non era inidoneo e non sarebbe stata garantita la viabilità dei lavoratori e dei mezzi di cantiere in modo indipendente.

In un altro cantiere per il recupero delle facce esterne di uno stabile è stato denunciato e sanzionato con 1753 euro l'amministratore unico della società incaricata dei lavori per inidoneità del ponteggio.