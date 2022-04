Sospese per 15 giorni le attività della discoteca Ecs Dogana Club . Il provvedimento del questore di Catania è arrivato dopo quanto accaduto lo scorso 21 aprile davanti al locale nella zona del Porto . Una lite tra un gruppo di giovani al culmine della quale, come ricostruito nei giorni scorsi da MeridioNews, qualcuno ha estratto una pistola sparando alcuni colpi che hanno ferito alle gambe, in maniera non grave, un ragazzo ( G.S. sono le sue iniziali).

Il questore ha adottato il provvedimento applicando nei confronti del titolare del locale l'articolo 100 del Testo unico di Pubblica sicurezza. Intanto, sulla vicenda continuano le indagini da parte della squadra mobile coordinate dalla procura etnea. Già nei giorni precedenti, il 17 aprile, all'Ecs Dogana erano già intervenute delle volanti dopo una segnalazione arrivata per un'aggressione per futili motivi. Anche in quella occasione era stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118 per soccorrere un giovane con lievi ferite al capo che gli erano state procurate con calci e pugni.

Stando alle conclusioni del questore, questi episodi evidenziano «un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, in rapporto allo svolgimento della vita di relazione e che suscitano allarme sociale». Inoltre, tra i frequentatori del locale, quella notte, sono stati identificati anche alcuni pregiudicati.