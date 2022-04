Un incidente stradale si è verificato ieri sera, poco dopo le 23.30, a Palagonia lungo la strada provinciale 25/I nei pressi della zona industriale. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate . Si tratta di una Nissan Qashai con a bordo una coppia, di 25 e 22 anni, e una Bmw serie 3 condotta da un 50enne. L’impatto tra i due mezzi è stato piuttosto violento .

Un incidente stradale si è verificato ieri sera, poco dopo le 23.30, a Palagonia lungo la strada provinciale 25/I nei pressi della zona industriale. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Si tratta di una Nissan Qashai con a bordo una coppia, di 25 e 22 anni, e una Bmw serie 3 condotta da un 50enne. L’impatto tra i due mezzi è stato piuttosto violento.

Scattati i soccorsi, sul luogo dell’incidente si sono diretti i vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia che hanno messo in sicurezza i due mezzi ed estratto da una delle due auto incidentate uno degli occupanti rimasto bloccato dentro l’abitacolo. Ferita la coppia che viaggiava sul Suv, entrambi sono stati portai dal personale medico del 118 all’ospedale Gravina di Caltagirone.

Stando a quanto emerso finora, non dovrebbero essere in pericolo di vita ma non si conoscono ancora le loro condizioni di salute. Sul posto del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Solo a notte fonda la strada è stata liberata da detriti e oli lasciati sull'asfalto dall'impatto tra le due auto.