Caditoie stradali totalmente occluse e quasi interamente ricoperte dal nuovo manto stradale. Questo lo scenario che si presenta in alcuni tratti di via Etnea a Catania. Lo testimonia la segnalazione fatta da un lettore, attraverso foto, a MeridioNews. La principale arteria della città, alla fine di gennaio, era stata interessata da un cantiere di rifacimento dell'asfalto voluto dall'amministrazione comunale e costato circa 120mila euro. Il segmento su cui si sono concentrati i lavori va da piazza Cavour a salire fino al Tondo Gioeni.

A cantiere ancora in corso, era emerso che in vari punti di via Etnea il manto appena posato aveva raggiunto e talvolta anche superato la quota del marciapiede. Il Comune di Catania, in quell'occasione, aveva preannunciato il compimento di sopralluoghi il cui esito non è ancora noto. Nessun intervento, al momento, è stato compiuto sia sulla questione marciapiede che su quella dei tombini.