Martina Miceli, alla vigilia, l'aveva precisato: «Dobbiamo affrontare questa sfida con la consapevolezza che d'ora in poi tutte le partite sono delle finali. Abbiamo lavorato bene, sappiamo che tipo di partita dobbiamo fare». Le ragazze dell'Orizzonte hanno seguito alla lettera i dettami dell'allenatrice etnea, imponendosi 10-13 nella gara d'andata dei quarti di finale contro il Dunaujvaros e mettendo così una seria ipoteca sul passaggio alle semifinali di Eurolega. È stato un incontro dai due volti, quello andato in scena in Ungheria: la prima parte della gara è stata ad appannaggio delle padrone di casa, brave a chiudere i primi due tempi sull'8-5. Le ultime due frazioni, però, hanno visto la classe e l'esperienza delle etnee prendere il sopravvento, con Roberta Bianconi (autrice di un poker di reti) e Rosaria Aiello sugli scudi.

Nel primo tempo le ungheresi partono a razzo, con Szilagy e Mchunu che portano il Dunaujvaros sul 2-0: Bianconi accorcia le distanze a 2'40'' dalla sirena, poi nel corso dell'ultimo minuto di gioco Ioannou e Van der Sloot firmano la rimonta targata Orizzonte. La seconda frazione di gara è quella in cui la squadra catanese va maggiormente in difficoltà: Giurisatti sigla in meno di sessanta secondi terzo e quarto gol del Dunaujvaros, poi la capitana Arianna Garibotti fa il punto del 4-4, con Isabella Ricciolo che a 3'30'' dalla fine del secondo tempo segna il gol del sorpasso etneo. Negli ultimi due minuti e mezzo del secondo quarto, però, si abbatte sull'Orizzonte la valanga ungherese: Mchunu realizza il 5-5 quindi a 2' dalla sirena Szilagyi mette dentro la palla del sorpasso, con Gurisatti e ancora Szilagyi che allugano e mandano Dunaujvaros avanti di tre all'intervallo.

Il terzo quarto vede un'Orizzonte sugli scudi e protagonista di un'orgogliosa rimonta che sarà decisiva per le sorti della partita: a cavallo tra 5' e 4' Bianconi sigla una doppietta che riporta Catania a -1 dalle ungheresi, quindi botta e risposta con le reti di Garda e Garibotti. A 6'' dalla fine del tempo Valeria Palmieri sigla l'importantissimo gol del 9-9: realizzazione pesante anche a livello psicologico per l'economia della gara, considerato che nel corso dell'ultimo tempo le etnee centrano l'allungo decisivo. Rosaria Aiello sigla una doppietta tra 3' e 5' di gioco, dando all'Orizzonte un vantaggio di due lunghezze per la prima volta in gara: il poker di Dorottya Szilagyi riporta sotto le padrone di casa, ma la premiata ditta Bianconi-Aiello colpisce ancora, profittando dell'espulsione di Giurisatti e siglando dodicesima e tredicesima rete di una vittoria che ha finito per assumere contorni rassicuranti anche in vista della gara di ritorno del prossimo 27 marzo.

Prosegue dunque il magic moment in casa Orizzonte Catania, in una stagione che finora ha regalato grandissime soddisfazioni: due trofei già conquistati (Coppa Fin e Coppa Italia), un campionato che la vede leader incontrastata della Serie A con sette punti di vantaggio in classifica sulle campionesse d'Italia in carica del Plebiscito Padova. La vittoria di questo pomeriggio in terra magiara è un'ulteriore conferma di come questa squadra sappia soffrire, limitando i danni nei momenti meno propizi delle partite per poi uscire alla distanza, con la classe e la freddezza di atlete di valore mondiale. Prossimo appuntamento per le ragazze allenate da Martina Miceli sarà domenica prossima in casa contro Cosenza, terzultima forza del campionato.

Tabellino



Dunajvaros - Ekipe Orizzonte Catania 10-13



Dunajvaros: 1 Kiss, 2 Szilagy (4), 3 Valyi, 4 Giurisatti (3), 5 Horvath, 6 Mahieu 7 Luka, 8 Garda (1), 9 Ziegler, 10 Valyi, Brezovszki, 12 Mchunu (2), 13 Aarts

Ekipe Orizzonte Catania: 1 Johnson, 2 Ioannou (1), 3 Garibotti (2), 4 Bianconi (4), 5 Aiello (3), 6 Grillo, 7 Palmieri (1), 8 Marletta, 9 Van der Sloot (1), 10 Morvillo, 11 Riccioli (1), 12 Lombardo, 13 Schillaci