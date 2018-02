In fumo dieci auto in pochi giorni. Colpisce ancora una volta la banda di malviventi che appicca il fuoco alle macchine parcheggiate in diversi punti di Paternò. Le telecamere presenti nelle zone dove si sono verificati gli incendi hanno registrato la presenza di due ragazzi e di una ragazza, che devono ancora essere identificati. Con molta probabilità si tratta di incensurati e non noti alle forze dell'ordine. Non è ancora chiaro il motivo per cui i giovanissimi vadano in giro, di notte, con della benzina: l'ipotesi investigativa più accreditata è quella di un atto vandalico, ma non si esclude nessun'altra pista.

L’unico comune denominatore che lega le dieci auto interessate dai roghi è il fatto di essere automobili vecchie, quasi da rottamare, ma ancora circolanti. L’ultimo fatto in ordine cronologico è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì: le fiamme hanno interessato quattro autovetture parcheggiate in diverse zone della cittadina etnea. Poco prima di mezzanotte e mezza una chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco ha segnalato la presenza di fiamme all’interno di una Fiat 600, posteggiata in via Pietro Lupo, davanti all’edificio che ospita il terzo circolo didattico Aldo Moro.

Sul posto uomini del distaccamento locale e i carabinieri della compagnia di Paternò. Le fiamme, che hanno interessato l’abitacolo dell’utilitaria, sono di matrice dolosa. Infatti qualcuno ha rotto il finestrino lato passeggero e, dopo avere versato dentro del liquido infiammabile, ha appiccato il fuoco. Le fiamme sono state prontamente spente dai pompieri. Dopo qualche minuto arriva un'altra telefonata: altre due auto a fuoco. Una Opel Corsa, in via Taormina, e una Y10, in via Reggio. Sul posto si dirigono i pompieri del distaccamento di Adrano, ma le auto sono già del tutto distrutte.

La Y10 e la Opel Corsa erano distanti l’uno dall’altra solo dieci metri. Momenti di forte preoccupazione si sono registrati per una donna anziana, che vive da sola nell’abitazione davanti alla quale era ferma la Corsa, quando il denso fumo l’ha svegliata e ha invaso la sua casa. A soccorrere la donna, sotto shock ma illesa, i vicini di casa. Altro incendio alle 2.20 in via Coniglio; in fiamme l’abitacolo di una Fiat Marengo ferma da diversi mesi. Il pronto intervento dei pompieri di Paternò ha evitato il peggio. Anche in questo caso i ragazzini hanno rotto un finestrino per poi appiccare il fuoco al veicolo, dopo averci versato dentro del liquido infiammabile.