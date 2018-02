A Paternò è emergenza criminalità. Negli ultimi giorni si sono verificati fatti di cronaca nera (tre rapine in quattro giorni con banditi che non hanno scrupoli a sparare nonostante la presenza di diverse persone) che stanno preoccupando non poco cittadini e autorità . L'ultimo fatto in ordine cronologico è avvenuto questa notte - tra le due e le quattro del mattino - quando qualcuno ha appiccato il fuoco a diverse auto, distruggendone quattro e danneggiandone altre due. La notte di fuoco inizia intorno alle due: a prendere fuoco quasi in contemporanea una Fiat Uno parcheggiata lungo largo delle Zagare e, a circa 150 metri di distanza, una Fiat Punto in via Cremona: siamo nel quartiere Scala Vecchia.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia. L'intervento dei pompieri è stato quanto mai tempestivo, in quanto ha evitato che le fiamme si estendessero alle altre auto parcheggiate nella zona. In largo delle Zagare è rimasta danneggiata una Fiat Ulisse, mentre in via Cremona è andata danneggiata un'altra utilitaria. Le fiamme che hanno avvolto la Fiat Punto hanno destato dal sonno i residenti che sono comunque rimasti chiusi in casa. Qualche minuto dopo in via Catanzaro, una traversa della centralissima via Fontana del lupo - arteria non distante dalla Villa Moncada - a prendere fuoco una Mercedes Berlina vecchio modello.

Presente a spegnere il fuoco uomini del locale distaccamento e i carabinieri. Quasi in contemporanea in via Trieste, nei pressi della chiesa San Giovanni Bosco, nel quartiere Coniglio, ignoti hanno appiccato le fiamme a un suv Toyota Rav 4 vecchio modello. Quest'ultimo rogo è stato spento dagli uomini del distaccamento Catania nord. Il fuoco ha danneggiato la facciata dell'abitazione dinanzi alla quale il mezzo era parcheggiato. Le fiamme hanno svegliato i residenti della zona. Sui fatti indagano i carabinieri, che stanno visionando le immagini dei sistemi di video sorveglianza piazzate nelle zone interessate agli incendi. Preoccupato il sindaco Nino Naso che ha annunciato la convocazione di un tavolo tecnico con le forze dell'ordine.