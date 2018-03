Cronaca – La loro gita in montagna era iniziata in mattinata, ma il peggiorare del meteo ha complicato il programma. Il gruppo è così rimasto bloccato lungo la pista altomontana, all'altezza del rifugio di Poggio la Caccia. Una volta scattato il messaggio di sos, è entrato in azione il Soccorso montano del Corpo forestale. Guarda il video