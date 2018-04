La notte ha portato consiglio. Ѐ stata così suggellata dall'incontro di stamane, in un hotel della Scogliera, l'intesa fra la Lega e il candidato sindaco di Forza Italia Salvo Pogliese. Matteo Salvini, il leader da ieri in città per ufficializzare il commissariamento del partito isolano e lavorare alle Amministrative, si è stretto la mano con il collega europarlamentare, sancendo un'accordo già nell'aria da qualche giorno.

Adesso, al mosaico dell'unità del centrodestra a Catania, manca solo la tessera degli autonomisti dell'ex governatore Raffaele Lombardo. Ma anche in quel caso, sembra ormai essere questione di ore. Il Carroccio si prepara a debuttare con il proprio simbolo alle Comunali etnee, evitandosi la corsa in solitaria lanciata nelle scorse settimane con l'ex deputato Angelo Attaguile.

L'accordo fra Lega e Pogliese matura accantonando ogni discorso su poltrone e spartizioni fra partiti. «Quando c'è Salvini di mezzo, è impossibile impostare ragionamenti di questo tipo», filtra dal board siculo-leghista in fase di riorganizzazione. C'è il neo commissario Stefano Candiani, già sollevato dall'incarico in Umbria, a seguire ogni movimento delle ultime ore, sotto la guida di Salvini, in casa Lega. Una lunga notte di riunioni e ragionamenti, si diceva, per dar corpo alla svolta organizzativa del partito chiamata già alla prova Comunali.

L'ormai ex coordinatore Attaguile, però, aveva formulato una precisa richiesta all'indirizzo della coalizione di centrodestra: un posto da vicesindaco per un leghista. Discorsi tutti messi da parte: la Lega chiede a Salvo Pogliese un trattamento alla pari rispetto agli altri partiti del centrodestra e grande attenzione su sicurezza e decoro per la città. Stop agli assembramenti ai semafori, pulizia, servizi efficienti, lotta al degrado: tutte priorità elencate da Salvini e che dovranno avere posto nel programma elettorale. Il leader tornate a maggio per un comizio assieme al candidato Pogliese. Il partito non è più una nota a tinte quasi esotiche, ma rivendica appieno il ruolo di forza di coalizione a tutti gli effetti.