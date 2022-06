Il solarium di piazza Sciascia-Europa domani mattina verrà ufficialmente aperto al pubblico. «Oltre 600 metri quadrati di piattaforma , un’inedita struttura con discesa a mare protetta, realizzata in modo da garantire l’accesso libero e sicuro ai cittadini e ai turisti», si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa del Comune di Catania . Domani (martedì 21 giugno) a partire dalle 10 sul posto per l'inaugurazione ci saranno l'assessore al Mare Michele Cristaldi e i tecnici comunali e dell'impresa che ha realizzato il nuovo solarium .

Il solarium di piazza Sciascia-Europa domani mattina verrà ufficialmente aperto al pubblico. «Oltre 600 metri quadrati di piattaforma, un’inedita struttura con discesa a mare protetta, realizzata in modo da garantire l’accesso libero e sicuro ai cittadini e ai turisti», si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa del Comune di Catania. Domani (martedì 21 giugno) a partire dalle 10 sul posto per l'inaugurazione ci saranno l'assessore al Mare Michele Cristaldi e i tecnici comunali e dell'impresa che ha realizzato il nuovo solarium.

Un progetto che a maggio aveva rischiato di dovere essere ridimensionato da parte dell'ente comunale a causa del rincaro dei prezzi delle materie prime. «Sono attive docce, spogliatoi e punto ristoro, un decoro di piante ornamentali e un agevole accesso al mare adatto a tutte le età, con il controllo dei bagnini e il presidio del salvataggio in acqua», si precisa ancora nel comunicato stampa.

A San Giovanni Li Cuti da una settimana è aperta al pubblico la piattaforma con discesa in mare per i disabili. Una passerella rifunzionalizzata rispetto al passato, integrata con la spiaggetta di sabbia vulcanica grazie all’utilizzo comune degli accessi dal borgo marinaro, dove da tre settimane l’isola pedonale è stata resa effettiva dal Comune, con la messa in esercizio di un video controllo h24 e le sanzioni per chi accede senza autorizzazione.