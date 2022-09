Sarà Federico Portoghese il nuovo commissario straordinario del Comune di Catania. La nomina è stata fatta dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per colmare il vuoto creato dalle dimissioni da sindaco di Salvo Pogliese e la conseguenza venuta meno della giunta comunale. Portoghese varcherà l'ingresso di Palazzo degli elefanti, da commissario straordinario della Città metropolitana, incarico ricevuto a febbraio anche in questo per le conseguenze delle vicissitudini giudiziarie che avevano portato alla sospensione di Pogliese. Il nuovo commissario comunale, che è un dirigente pubblico in quiescenza, avrà il compito di guidare l'ente e traghettare l'amministrazione verso le prossime elezioni comunali previste per il prossimo anno. Il decreto di Musumeci prevede anche la nomina come vicecommissario di Bernardo Campo, già funzionario della Regione.