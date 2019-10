Pubblicata dal Comune di Paternò la determina dirigenziale che detta le linee guida per l’affidamento in concessione pluriennale della piscina comunale Giovanni Paolo II. Un passaggio obbligatorio che precede il varo del definitivo bando pubblico da 7.878.885,25 euro per gestire dell’impianto sportivo per quindici anni. La gara sarà curata dalla Centrale Unica di Committenza Paternò-Adrano-Misterbianco-Biancavilla, al costo di oltre 20 mila euro per le spese di espletamento fra contributo Anac, pubblicazione e commissari di gara. Chi se l'aggiudicherà sarà chiamato a gestire la piscina al coperto e quella all’esterno.