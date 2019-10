Emilio Errigo, generale di brigata della guardia di finanza in congedo, docente di Diritto del mare. Un profilo istituzionalissimo. Lo ha scelto la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli per guidare l'autorità portuale di Augusta e Catania nel complicato periodo dopo la sospensione, per nove mesi, dell'avvocato Andrea Annunziata. Cioè l'ex presidente indagato per peculato, falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso d'ufficio dalle fiamme gialle catanesi.