Lo si potrebbe chiamare «effetto Leopolda». Quella fibrillazione per cui, di ritorno dall'ex stazione diventata crocevia del centro che si allontana dalla sinistra, a chi la prova viene voglia di cambiamento, di rottamazione dei simboli. Da Firenze a Catania è un attimo pure senza alta velocità. Anche perché, nel caso in cui ci fosse da modificare un logo in Consiglio comunale, il colore di partenza sarebbe più o meno simile a quello di arrivo. Il rosa di Catania 2.0 già somiglia al fucsia di Italia viva, il partito lanciato dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi.