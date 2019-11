Una scena che i residenti conosco bene. Ogni volta che piove in maniera copiosa via Ombra, nel territorio del Comune di Pedara non distante dal centro sportivo di Torre del Grifo, si trasforma in una sorta di piscina a cielo aperto. E, come se non bastasse, in mezzo all'acqua finiscono pure i rifiuti non raccolti, a quanto pare da alcuni giorni, dalla ditta che si occupa del servizio.

Nelle prossime ore la situazione potrebbe pure peggiorare. Stando al bollettino del dipartimento regionale della Protezione civile, che ha diramato un'allerta meteo di colore arancione, dal pomeriggio la Sicilia orientale e in particolare il quadrante ionico potrebbero essere investiti da forti temporali.

«Da giovedì scorso facciamo i conti con lo sciopero dei lavoratori della ditta dei rifiuti», spiega a MeridioNews il sindaco di Pedara Antonio Fallica. «Stiamo lavorando - continua - per fare riprendere il servizio». A occuparsi della raccolta è la società catanese Ecolandia, con i lavoratori che già nei mesi scorsi si erano fatti sentire lamentando stipendi arretrati non pagati a causa dell’insolvenza del Comune di Pedara.