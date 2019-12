Il programma ufficiale sarà svelato giovedì a Palazzo degli elefanti, ma sul Capodanno 2020 a Catania cominciano a circolare le prime indiscrezioni. Una su tutte: dovrebbe essere Max Gazzè a salire sul palco di piazza Duomo la sera del 31 dicembre per festeggiare con i cittadini l'arrivo del nuovo anno. Il cartellone degli eventi dovrebbe ricalcare quello dell'anno scorso: alla fase delle rifiniture la scaletta del 30 dicembre sempre di fronte al municipio. Serata che dovrebbe introdurre l'appuntamento principale del giorno dopo.

Gazzè, famosissimo cantautore romano ma di origini siciliane, dovrebbe essere il nome di punta scelto dall'amministrazione guidata dal sindaco Salvo Pogliese. Il 12 dicembre, in sala giunta, è fissata una conferenza stampa con l'assessora alla Cultura Barbara Mirabella per raccontare ai giornalisti i dettagli dell'operazione. A essere nota, nel frattempo, è la procedura usata dal Comune di Catania per la selezione delle idee. «Un'indagine di mercato, a scopo puramente esplorativo, per favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici del settore, in modo non vincolante per l'ente», si legge nell'avviso.

La procedura è stata fatta partire lo scorso 10 ottobre: le proposte potevano arrivare alla direzione Cultura fino alle 12 del 25 ottobre. Corredate, ovviamente, da un elaborato contenente «il costo, con il dettaglio delle singole voci, oltre Iva per l'espletamento dell'evento». I fondi dovrebbero arrivare, almeno in parte, dalle sponsorizzazioni: anche quest'anno, infatti, il municipio ha fatto ricorso all'intervento dei privati per fare cassa ed evitare che le feste passino senza poterle definire tali. A spiccare, tra i nomi degli sponsor per il Natale 2019 e il Capodanno 2020, sono soprattutto le società partecipate.

A organizzare anche questa manifestazione, insieme ad altri eventi a Catania, dovrebbe essere l'Associazione musicale etnea. Che ha ottenuto un finanziamento regionale di 200mila euro provenienti dall'assessorato alla Cultura. «Abbiamo approvato progetti provenienti da tutta la Sicilia, tra i quali anche qualcosa per la fine di dicembre a Catania», conferma l'assessore al ramo Manlio Messina.