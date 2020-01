«Un capolavoro del tardo barocco». È così che viene presentato il Monastero dei Benedettini di Catania nel video di anticipazione della prossima puntata della trasmissione televisiva di Rai 1 Meraviglie, la penisola dei tesori che andrà in onda, in prima serata, il prossimo sabato 18 gennaio. Circa un mese fa, Alberto Angela era arrivato nel capoluogo etneo per le riprese della puntata. Ad accoglierlo, nella monumentale sede di piazza Dante, era stata una folla di studenti universitari appassionati.