Il palazzo di via Castromarino sta lentamente cedendo. Il vuoto che si è creato sotto alle fondamenta, alla base del crollo, si fa sentire e i «fenomeni fessurativi», così si chiamano tecnicamente, continuano inesorabili. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese, il direttore generale della Ferrovia circumetnea Salvatore Fiore e i tecnici del Comune sono andati, ieri, a verificare cosa stia succedendo. E l'esito non è rassicurante: «Il problema è evidente, non si può lasciare quel palazzo in quelle condizioni: bisogna intervenire», dichiara a MeridioNews l'ingegnere Fiore. Il tema, però, è come farlo. Intanto perché l'edificio venuto giù e quelli vicini sono sotto sequestro della magistratura. In altri termini: nessuno può metterci piede dentro, né i residenti né gli esperti dell'amministrazione comunale. Poi, perché non è chiaro cosa fare una volta che i sigilli saranno stati tolti: puntellare e basta o demolire? Un'opzione, quest'ultima, che sul piatto c'è. E pesa.