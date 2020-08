Poco dopo le 10 la procura di Catania ha rigettato l'istanza di fallimento nei confronti del Calcio Catania . Una notizia positiva per la nuova proprietà del club. Passato il 23 luglio, dopo una lunga e complicata trattativa , da Finaria , la holding di Nino Pulvirenti , alla Sigi , la società per azioni nata appositamente per rilevare le quote. Adesso con ogni probabilità cadrà anche il concordato preventivo . Di fatto il fallimento del Catania è stato scongiurato. Venerdì scorso, come raccontato da Unica Sport, c'era stato un faccia a faccia tra il magistrato Fabio Regolo e l'avvocato Giovanni Ferraù , quest'ultimo presidente del consiglio d'amministrazione di Sigi.

Poco dopo le 10 la procura di Catania ha rigettato l'istanza di fallimento nei confronti del Calcio Catania. Una notizia positiva per la nuova proprietà del club. Passato il 23 luglio, dopo una lunga e complicata trattativa, da Finaria, la holding di Nino Pulvirenti, alla Sigi, la società per azioni nata appositamente per rilevare le quote. Adesso con ogni probabilità cadrà anche il concordato preventivo. Di fatto il fallimento del Catania è stato scongiurato. Venerdì scorso, come raccontato da Unica Sport, c'era stato un faccia a faccia tra il magistrato Fabio Regolo e l'avvocato Giovanni Ferraù, quest'ultimo presidente del consiglio d'amministrazione di Sigi.

Prossimo passaggio per il Catania sarà l'iscrizione, scadenza il 5 agosto, al campionato di serie C. Nel nuovo organigramma del club il nuovo presidente, il ventunesimo della storia, dovrebbe essere Gaetano Nicolosi, vertice dell'omonima società di trasporti che detiene la maggioranza delle quote. Una nota ufficiale ha invece indicato Nico Le Mura come amministratore unico.

Restano da capire gli altri tasselli del consiglio d'amministrazione e il nuovo allenatore. Cinque giorni fa è stato infatti risolto consensualmente il rapporto lavorativo con Cristiano Lucarelli. «Dal punto di vista professionale i miei tempi non coincidono con quelli del Catania 2020/21: ecco perché - ha spiegato l'ormai ex allenatore – crediamo che prendere strade diverse, oggi, sia la soluzione corretta. Lascio Catania con amore per la città, per i tifosi e per il club, nel rispetto dei suoi sforzi».