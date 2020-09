Trenta giorni di chiusura per la trattoria Sabor Latino . Il locale, che si trova al civico numero 8 in piazza Carlo Alberto a Catania , è già stato sanzionato nei mesi scorsi per violazioni delle norme anti-Covid e anche per le scarse condizioni igienico-sanitarie riscontrate.

Durante il controllo della polizia inoltre, all'interno dell’esercizio commerciale sono state trovate diverse persone straniere non regolari nel territorio nazionale e numerose persone con pregiudizi penali. Per questo ieri il questore di Catania Mario Della Cioppa ha disposto la sospensione dell'attività per un periodo di 30 giorni.