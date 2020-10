Accolta la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Catania nel processo per falso ideologico che potrebbe vedere tra gli imputati anche l'ex sindaco Enzo Bianco. I fatti sono quelli che hanno portato alla condanna della Corte dei conti per il buco nel bilancio dell'ente. Ad affrontare l'udienza preliminare sono in trenta.