Ancora una vittima lungo viale Ruggero di Lauria. A perdere la vita, probabilmente a causa di un malore, è stato un uomo di circa 50 anni. Lo stesso, come raccontato da alcuni testimoni a MeridioNews, era impegnato in una corsa lenta all'interno della corsia destinata ai podisti, in direzione piazza Europa. Improvvisamente il 50enne si è accasciato a terra mentre si trovava all'altezza dell'hotel Nettuno. «Una persona ha tentato di salvarlo praticandogli il massaggio cardiaco», racconta al nostro giornale una podista. Il tentativo però si è rivelato inutile.