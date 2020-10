Previsioni confermate e contagi in aumento . La situazione della curva epidemiologica nel territorio di Bronte continua a salire verso l'alto. I contagi, come resto noto dal Comune, hanno toccato quota 70 con 203 persone poste in isolamento domiciliare . Soltanto per due è stato necessario il ricovero ospedaliero . In generale nei prossimi giorni i numeri dovrebbero continuare a salire, come sottolineato dallo stesso sindaco Pino Firrarello . «Nonostante il numero tenderà a crescere ancora - scrive - la popolazione a oggi contagiata risulta inferiore allo 0,5 per cento , mentre l'un per cento di concittadini è in isolamento».

Ieri intanto un giro di tamponi ha riguardato gli agenti del corpo di polizia municipale. I test effettuati hanno dato tutti esito negativo e, secondo quanto appreso da MeridioNews, sarebbero stati disposti dopo la positività al virus di un autista del Comune. Bisognerà invece pazientare ancora per avere dei numeri aggiornati dal secondo circolo didattico Giuseppe Mazzini. Alle due classi finite in isolamento se ne sono aggiunte altre due. Per questo motivo l'Azienda sanitaria provinciale ha disposto l'esecuzione dei test in tempi brevi. Già domani verranno effettuati all'interno della sala mensa del plesso Sciarotta. Si comincerà alle 10 con la scuola dell'infanzia Modigliani, poi toccherà agli alunni di tre classi della scuola primaria. Nel pomeriggio si passerà ai docenti e, infine, ai collaboratori scolastici.

Ieri mattina in municipio si è svolta una riunione con i vertici dell'Asp. Il primo cittadino ha cercato di fare chiarezza sulla situazione dei contagi all'interno degli istituti. «Non essendoci sul nostro territorio comunale situazioni emergenziali gravi e urgenti segnalate dall’Asp o dai dirigenti scolastici, l’adozione di una ordinanza di chiusura delle scuole - spiega Firrarello - sarebbe illegittima e pregiudicherebbe l’uniformità della battaglia comune contro il virus».