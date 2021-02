«Gli studenti non devono essere semplici fruitori ma partecipi del cambiamento, così invece di indossare la felpa di Stanford indosseranno quella di Unict». Il rettore Francesco Priolo, la creazione di una nuova brand identity, l'aveva già annunciata il 10 dicembre del 2019. Due anni dopo, il «progetto ambizioso», come lo aveva definito il Magnifico in occasione dell'assemblea tenutasi nello stracolmo auditorium del monastero dei Benedettini, diventa realtà.