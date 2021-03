L'Etna non si ferma. Una nuova nube si è alzata questa mattina dal cratere di sud-est raggiungendo un'altezza di circa sei chilometri. Si tratta del 12esimo parossismo in meno di un mese, dal 16 febbraio quando per la prima volta dopo diverso tempo il vulcano ha dato spettacolo. L'attività di questa mattina è stata registrata dagli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania a partire dalle 8.40.